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İstanbul Adliyesi'nde yer alan İl Seçim Kurulu tarafından seçim sonucu için ekran kuruldu

İstanbul Adliyesi'nde yer alan İl Seçim Kurulu tarafından seçim sonucu için ekran kuruldu
İstanbul Adliyesi'nde yer alan İl Seçim Kurulu tarafından seçim sonucu için ekran kuruldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Adalet Sarayı içerisinde yer alan İl Seçim Kurulu, bina içerisine kurduğu ekran ile seçim verilerini paylaşacak.

İstanbul Adliyesi'nde yer alan İl Seçim Kurulu tarafından seçim sonucu için ekran kuruldu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sona erdi. Seçmenlerin kullandığı oylar, sandık görevlileri tarafından sayılacak. Ardından sandık görevlileri tarafından tutulan tutanaklar İlçe Seçim Kurulları'na gönderilecek. İlçe Seçim Kurulu ise tutanakları İstanbul Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edecek. İl Seçim Kurulu bu kapsamda İstanbul Adliyesi atrium alanına ekran kurdu. Kurulan ekrana ilçe, il ve Türkiye genelindeki seçim verileri yansıtılacak.

Melike İnal - Hasibe Karadağ
 

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