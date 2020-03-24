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İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin korona virüs testi negatif çıktı

İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin korona virüs testi negatif çıktı
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin korona virüs testi negatif çıktı

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli olan ve hakkında korona virüse yakalandığına ilişkin haberler çıkan hakimin korona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakiminde korona virüs tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberler geçtiğimiz gün internet sitelerinde yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklama ile haberleri yalanlamış ve adliyede korona virüse karşı her türlü tedbirin alındığını kaydetmişti.

Savcılık kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre, korona virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve korona virüs testi yapılan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin test sonucu negatif çıktı.

İrem Demir

 

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