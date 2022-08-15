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İstanbul Anadolu Yakası'nda yağışlar başladı

İstanbul Anadolu Yakası'nda yağışlar başladı
İstanbul Anadolu Yakası'nda yağışlar başladı

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda yağışlar etkili olmaya başladı. Kadıköy'de rüzgar ile birlikte başlayan yağışlarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'unda içerisinde bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı vermişti. Sabah saatlerinde Boğaz çevresinde başlayan yağışlar ilerleyen saatlerde kent genelinde etkisini sürdürmeye devam etti. Kadıköy'de rüzgar eşliğinde başlayan yağışla birlikte vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlardan kimi şemsiye ve yağmurluk ile önlemini alırken kimi vatandaş ise hazırlıksız yakalandı. Yapılan tahminlere göre; yağışların gün boyunca aralıklı olarak etkili olacağı belirtildi. Ani sel ve taşkınlara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

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