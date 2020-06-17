İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden maske takma zorunluluğuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan korona virüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır” denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı maskeli emoji paylaşımıyla megakentte maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurarak, “Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA AÇIK VE KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMAK ARTIK ZORUNLU

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BİLİM KURULUNUN KARARLARINA İSTİNADEN BURSA'DA DA MASKE ZORUNLU HALE GELDİ

Bursa Valiliği, tarafından yapılan açıklamada; Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.06.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile;

İlimizde 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu,16.06.2020 tarih 83 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,İnegöl,Kestel,Gürsu ilçeleri sınırları içerisinde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.

17 haziran 2020 tarihinde toplanan “Bilim Kurulunun” tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.