İhlas Haber Ajansı

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İstanbul - Ankara yolu her iki yönden trafiğe açıldı

İstanbul - Ankara yolu her iki yönden trafiğe açıldı
İstanbul - Ankara yolu her iki yönden trafiğe açıldı

İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul-Ankara yönüne doğru trafiğin açıldığı paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar dilerim” ifadelerini kullandı.

KGM'den yapılan açıklama ise şöyle:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından  "İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir."

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