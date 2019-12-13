İstanbul aynı anda 3500 girişimciyi ağırlıyor

Dünya çapında milyonlarca girişimciyi güçlendiren iş modeliyle doğrudan satış sektörünün önemli firmaları arasında yer alan QNET, uluslararası kongresini 16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Türkiye pazarına 2010'da giren ve bölgede devamlı bir büyüme gösteren firma, İstanbul'da düzenlediği organizasyon ile Türkiye ve bölgeye olan güvenini tazeliyor.

Geçtiğimiz yıl dünyada yüzde 1,2 Türkiye'de ise yüzde 5,8 büyüme kaydeden doğrudan satış sektörü pek çok girişimciye iş imkanı sunmaya devam ediyor. Özellikle y ve z kuşağı tarafından tercih edildiği için hızlı bir büyüme eğrisi gösteren sektör, Türkiye'de dünya ortalamasının üstünde performans gösteriyor. Bu büyüme Asya'nın güçlü temsilcilerinden QNET'in organizasyonunu İstanbul'a taşımasını sağladı.

“Türkiye, en dinamik pazarlarımızdan biri!”

QNET CEO'su Malou Caluza; “Rusya ve Orta Doğu'daki satış ve pazarlama operasyonlarımızı da yürüttüğümüz Türkiye, yaklaşık 10 yıl önce pazara girdiğimizden beri bizim için en önemli ülkeler arasında bulunuyor. Aynı zamanda firmamızın en hızlı büyüme gösterdiği ilk 5 arasında yer alıyor” dedi.

“Türk turizmine de katkı sunuyoruz”

Sunduğu imkanlar, esnek çalışma koşulları ve kendi işine sahip olma özgürlüğü gibi faktörlerle doğrudan satışın dünyada milyonlarca insanın tercih ettiği bir sektör olduğunu vurgulayan Firmanın Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; “Bugün 100'ü aşkın ülkede bağımsız temsilcileri aracılığıyla faaliyet gösteren QNET doğrudan satış sektörünü Asya'nın dinamiğiyle birleştirerek yeni bir değer olarak sunmayı başardı. Yaptığımız yatırımlar ve güçlü insan kaynağı sayesinde şu anda Türkiye'de hem doğrudan satış sektörü hem de firmamız hızlı bir büyüme performansı gösteriyor. VTURKEY ile QNET'in binlerce girişimcisini İstanbul'da buluşturuyor olmak da Türkiye'nin bölge açısından taşıdığı önemli ve potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu başarıya birlikte ulaştığımız girişimcilerimizi güçlendirmeye ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bu organizasyon sadece bir başlangıç, daha büyüklerini yapmayı hedefliyoruz. Aileleriyle birlikte 5000 kişiyi ağırlarken İstanbul'un, Türkiye'nin turizmine de katkı sunuyoruz” dedi.

Türkiye'ye yatırımlarını sürdüreceklerinin altını çizen Geyik; “Yeni girişimcileri desteklerken lokal üretim yaparak ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz. Üretimini yaptırdığımız ürünleri QNET'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde son tüketiciye ulaştırıyoruz” diyerek küçük ve orta ölçekli girişimler geliştirilmesinde firmanın üstlendiği rolü de vurguladı.

3 günde yaklaşık 5000 kişi

Aileleriyle gelen girişimcilerle birlikte yaklaşık 5000 kişinin ağırlandığı VTURKEY'de QNET'in HomePure Nova Su Arıtma Cihazı, İsviçre yapımı Bernhard H. Mayer saatleri ve yaşlanma karşıtı yüz tedavisi cihazı Physio Radiance Visage gibi ürünleri sergileniyor. Türkiye'de üretilen Naturtres şampuan ve duş jeli serisi ve Brille Premium diş macunu da kongre boyunca katılımcıların ilgisine sunulurken, demolar ve numuneler ile kullanıcılar ürünleri deneme şansı yakalıyor. Firmanın sunduğu iş fırsatları ve ürünleri konusunda katılımcıları daha detaylı bilgilendirmek üzere ürün eğitmenleri ve sektör uzmanları da kongrede yer alıyor.

