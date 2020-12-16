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İstanbul barajlarında ibre aylar sonra tersine döndü

İstanbul barajlarında ibre aylar sonra tersine döndü
İstanbul barajlarında ibre aylar sonra tersine döndü

İstanbul’da son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en kötü doluluk oranına ulaşan barajlarında ibre son yağmurlar ile az da olsa tersine döndü. 2 gündür etkili olan yağmurlarda doluluk oranı yüzde 0,18 düzeyinde arttı.

İstanbul'da son aylarda yaşanan kuraklığın en net görüntüsü barajlarda çekildi. İstanbul'a su sağlayan birçok baraj alanının adeta çöle döndüğü, geriye balçıkların ve çorak arazilerin kaldığı görüldü. Yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük doluluk oranına ulaşarak alarm veren barajlarda ibre 2 gündür az da olsa tersine döndü. İSKİ tarafından yapılan açıklamada 2 gün önce yüzde 21.65 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 21.83 seviyesine çıktı. Yaşanan bu gelişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği görüldü.

Ertuğrul Gün
 

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