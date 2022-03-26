İstanbul Boğazı girişinde mayın görüldüğü iddiası

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim balıkçılar tarafından görüntülendi. Sarıyer-Garipçe açıklarında Türkeli Demir Bölgesi'nde bulunan cismi incelemek üzere bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İncelemelere helikopter de havadan destek verdi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA YAPILDI!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

