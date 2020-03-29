İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Boğazı sessizliğe büründü

İstanbul Boğazı sessizliğe büründü
İstanbul Boğazı sessizliğe büründü

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de görülmesi ile birlikte vatandaşlar sokağa çıkmayarak adeta kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Her gün yüzlerce gemi trafiğine ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı'nın virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüş hali havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı sessizliğe büründü - Foto Galeri
İstanbul Boğazı sessizliğe büründü - Tıkla İzle

Her gün yerli ve uluslararası yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı korona virüsü nedeniyle sessizliğe büründü. İstanbullular sahilleri ve boğazı ‘Evde kal' mesajına uyarak tamamen bomboş bıraktı. Havadan görüntülenen İstanbul Boğazı'nda ise Şehir Hatlarına ait birkaç geminin ve transit geçiş yapan gemiler haricinde başka hiçbir geminin olmadığı gözüktü. İstanbul'un eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kız kulesi ve çevresinde hafta sonu olmasına rağmen kimse bulunmadı. Tüm şehrin çekilen görüntülerde adeta sessizliğe büründüğü anlaşılıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.