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İstanbul Boğazı trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı trafiğe açıldı
İstanbul Boğazı trafiğe açıldı

Makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı trafiğe açıldı.

İstanbul Boğazı trafiğe açıldı - Tıkla İzle

İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri müdahale etmişti. Sahile 300 metre kala durdurulan tankerin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı olayın ardından tanker, Yeşilköy C demir bölgesine demirletildi. Çalışmaların tamamlanmasının sonrasında ise İstanbul Boğazı Kuzey-Güney olarak trafiğe açıldı.

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