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İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü
İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü - Tıkla İzle

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu. Boğazın turkuaza bürünmüş hali ise havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasını izleyenler adeta hayran kaldı.

Yurtdışından Türkiye'ye gezmek için gelen çift manzaranın keyfini çıkardı. Senede 2 defa Boğaz'a geldiklerini ifade eden Ömer Akın, "Biz Hollanda'da yaşıyoruz. Senede 2 defa buraya eşimle gelip 2 -3 saat turlarız. Muhteşem bir manzara. Yalnız tek üzüldüğüm sahil hep denizanası ile dolmuş. Bence ters giden bir şeyler var. Bu güzelliğimizi iyi kullanmalıyız yıpratmamalıyız" şeklinde konuştu.

Manzaranın keyfini çıkardığını dile getiren Fatma Doğan Akın ise "İstanbul çok güzel bir yer. Gelip buranın tertemiz havasını alıp Avrupa'ya geri gitmek çok güzel. Şu an manzara muhteşem" dedi.

Zehra Baykal - Emre Baba
 

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