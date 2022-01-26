İstanbul Boğazı turkuaza büründü, masalsı renk değişimi havadan görüntülendi

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası bulutların megakentin üzerini terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterdi. Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu. İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi boğazdaki renk değişimiyle güzelliğine güzellik kattı. Turkuaz renge bürünen boğazdaki masalsı manzara drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat