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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı - Tıkla İzle

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda trafiğin çift yönlü askıya alındığı duyuruldu. Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night isimli kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yaptı. Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kurtarma-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirdi.

Arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.
Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

Ömer Faruk Yıldız - Abdullah Altunbaş

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