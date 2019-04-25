İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İstanbul Boğazı'nda Erguvan zamanı

İstanbul Boğazı'nda Erguvan zamanı
İstanbul Boğazı'nda Erguvan zamanı

Baharın kendini göstermesiyle İstanbul Boğazı’nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları, İstanbullulara görsel şölen yaşatıyor. Çiçek açan erguvan ağaçları havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda Erguvan zamanı - Tıkla İzle

İstanbul Boğazı'nın etrafında yer alan erguvan ağaçları baharın gelmesiyle birlikte çiçek açmaya başladı. Beykoz sahillerinde İstanbul Boğazı'nı rengarenk bir havaya bürüyen erguvan ağaçları vatandaşları da doğaya çekiyor. Havaların ısınmasıyla erguvan ağaçlarının altında serinleyen, yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşların sayısı da giderek artıyor. Beykoz'da çiçek açan erguvan ağaçları ve vatandaşların doğa keyfi havadan görüntülendi. Görüntülerde İstanbul Boğazı ile erguvanlar seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. 

Beykoz sahilinde bir yandan arkadaşlarıyla sohbet ederken, bir yandan da balık tutan Eyüp Uzuner isimli vatandaş, “Erguvan ağaçları baharın müjdecisi. Padişahlar diktirmiş bunları. Erguvanlar açılsın, dökülsün, indir bindir istavrit çekersin buradan. Bu baharın, bereketin Ramazan'la beraber müjdecisidir” dedi. 

Balık tutan Seçkin Kayıkçı ise, “Yaz geldi, mutluyuz. Gelip balığımızı tutuyoruz, stres atıyoruz. Seviyoruz bu işleri. İşten güçten fırsat buldukça buraya geliyoruz” diye konuştu.  

Mustafa Biçer - Caner Evyapan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.