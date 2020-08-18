İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

Ortaköy Sahili'nde balık tutan vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. 50 yaşlarındaki erkek cesedi sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılarak, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Ortaköy Sahili'nde balık tutan vatandaşlar, denizde 50 yaşlarında bir erkek cesedi görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, 15 Temmuz Şehit Köprüsü'nün altından cesedi kıyıya çıkardı. Adamın dün akşam saatlerinde köprüden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, cesedi adli tıp kurumuna kaldırdı.
Balık tuttuğunu söyleyen Nevzat Yılmaz, "Balık tutuyordum. Şişmiş bir vaziyette erkek cesedi gördüm” dedi.

Murat Horoz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.