İstanbul Boğaz'ında gemi arızası

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, boğazda sürüklenirken demir atarak durabildi.
Gemi Ahırkapı'ya çekilmeye başlandı
Üsküdar açıklarında demir atan gemi kurtarma çalışmalarının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Ahırkapı'ya götürülmek üzere çekilmeye başlandı.
Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.