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İstanbul Boğaz'ında gemi arızası

İstanbul Boğaz'ında gemi arızası
İstanbul Boğaz'ında gemi arızası

Üsküdar açıklarında Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğaz’ında gemi arızası - Tıkla İzle

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, boğazda sürüklenirken demir atarak durabildi.

Gemi Ahırkapı'ya çekilmeye başlandı

Üsküdar açıklarında demir atan gemi kurtarma çalışmalarının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Ahırkapı'ya götürülmek üzere çekilmeye başlandı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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