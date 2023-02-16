İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı'nda Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan 113 metre uzunluğundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, Kurtarma-5, KEGM-5 ve 8 römorkör refakatinde Büyükdere'ye demirletildi.

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