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İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı’nda Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Yeniköy açıklarında makine arızası yaşayan 113 metre uzunluğundaki kargo gemisi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan 113 metre uzunluğundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, Kurtarma-5, KEGM-5 ve 8 römorkör refakatinde Büyükdere'ye demirletildi.

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