İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi makine arızası yaptı

ILYAS KONAN isimli 94 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörleri yedeğinde gemi Ahırkapı'ya demirletildi. Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Boğaz trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak 21.20'de sıralarında başlayacağı öğrenildi.

Zöhre Alagöz



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