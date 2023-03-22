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İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru şaşırttı!

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru şaşırttı!
İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru şaşırttı!

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Su samurunu görüntülemek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Mega kent İstanbul'un kıyı kesiminde gezen vatandaşlar, Boğaz'da hiç de alışık olmadık bir manzarayla karşılaştı. Denizde batıp çıkan canlının ne olduğunu önce anlamayan vatandaşlar, su samuru olduğunun farkına varınca şaşkına döndü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, su samurunu görüntüledi. Bir görünüp bir kaybolan su samurunu çeken vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Emin Mert Bahçekapılı - Doğan Can Cesur

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