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İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'korona virüs partileri' kamerada

İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'korona virüs partileri' kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'korona virüs partileri' kamerada

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının gece kulüplerinin hala kapalı olması nedeniyle organizatörlerin yat ve teknelerde düzenledikleri “korona virüs partileri” hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün artan vaka sayılarına ve uyarılara rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi.

İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen 'korona virüs partileri' kamerada - Tıkla İzle

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

Korona virüs partileri hız kesmiyor

Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor. Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

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