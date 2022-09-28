İstanbul Boğazı'nda taşınan yük miktarı yüzde 40 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazdan gemi geçiş sayılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçiş sayılarının azalıyor görünmesine rağmen denizcilik sektöründeki taşıma maliyetlerini düşürmek amacıyla gemilerin boyut ve tonajları ile birlikte taşınan yük miktarlarının arttığına işaret edilen açıklamada, daha az gemiyle daha fazla yük taşındığı kaydedildi.

Tehlikeli yük cinsindeki artış boğaz güvenliğini riske atıyor

2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan 54 bin 794 gemi geçişi gerçekleşti. Geçen gemilerin gross tonajı 468 milyon 105 bin, net tonajı 246 milyon 824 bin, taşınan yük miktarı da 334 milyon 51 bin metrik ton oldu. 2021 yılında ise gemi geçiş sayısı 38 bin 551 olurken, gross tonaj 631 milyon 921 bin, net tonajı 341 milyon 742 bin ve taşınan toplam yük 465 milyon 357 bin metrik tona ulaştı.

Ömer Faruk Karataş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.