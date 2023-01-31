İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle gemi trafiği askıya alınırken, bazı Şehir Hatları seferleri de iptal edildi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle sabah 06.38'de çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehir Hatları'na bağlı Beykoz-Sarıyer ile Anadolukavağı-Üsküdar seferleri de düzenlenemiyor.

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