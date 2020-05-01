İstanbul Boğazı'ndan geçen tarihi gemi 'Kruzenshtern' havadan görüntülendi

Almanya'da 1926 yılında yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı “Kruzenshtern” adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıkan ve dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak bilinen tarihi gemi birçok liman ziyaretinde bulundu. 94 yaşındaki tarihi geminin bir sonraki durağı da Baltık Denizine kıyısı bulunan Rusya'nın Kaliningrad şehri olacak. Öte yandan yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı. Tarihi geminin boğazdan geçişi havadan da görüntülendi.

Geminin tarihçesi

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. İkinci Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine (SSCB) teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.

Doğan Can Cesur - Ahmet Faruk Sarıkoç - İslim Esra Çobanoğlu

