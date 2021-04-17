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İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Rus savaş gemileri havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Rus savaş gemileri havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Rus savaş gemileri havadan görüntülendi

Rusya’ya ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Rus savaş gemileri havadan görüntülendi - Foto Galeri
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Rus savaş gemileri havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri bu gün saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda güvenlik ekibi görülürken, Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti. Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri drone ile havadan görüntülendi.


Yusuf Enes İnce - Metin Başar
 

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