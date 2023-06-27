İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

En çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da bayram öncesi caddeler, sokaklar boşalmış trafik rahatlamıştı. İstanbul başta olmak üzere gurbette yaşayan Sivaslılar, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas'a geldi. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluğa sebep oldu. Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen insanlar, yoğun kalabalığa sebep oldu. Yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi. Bayram alışverişi için Sirer Caddesi'nde esnaflar tezgâh açtı.

Sivas'ta ciddi bir kalabalık olduğunu söyleyen Nida Şanlı, “Güzel bir yoğunluk, bizde burda satış yapıyoruz. İstanbul'daki Sivaslılar buraya geldi, Sivas doldu taştı. Normalde hiç böyle görmüyordum bayağı bir yoğunluk var” dedi. Trafikte de yoğunluk olduğunu söyleyen Ekrem Kızkapan, “Sivas'a gurbetçiler geldi, onun kalabalığını yaşıyoruz. Pazara fazla inmedi ama ciddi bir trafik söz konusu. Yaya trafiği de oldukça fazla. Kurban Bayramı'ndan dolayı gurbetçiler geldi, bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rahmi Meyveci - Mert Taha Varol

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