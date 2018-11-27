İstanbul-Bursa-Bandırma feribot seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri Bandırma-Bursa-İstanbul feribot seferlerinin iptal edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. İDO düzenlenen Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa Kadıköy 07.50 seferinin ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtilen yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi. “Değerli misafirimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27.11.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”