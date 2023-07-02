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İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Bakırköy sahilinde seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Zabıta ekipleriyle seyyar satıcıların birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Bakırköy sahilinde çekirdek satan bir seyyar satıcının tezgahına yasak yerde satış yaptığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından el konulmak istendi. Ancak seyyar satıcı buna direndi. Bu sırada diğer seyyar satıcılar da olaya karışınca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Zabıtalarla seyyar satıcıların birbirine girdiği kavga vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, bir seyyar satıcı fenalık geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan seyyar satıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Volkan Kayalar

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