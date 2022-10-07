‘İstanbul Coffee Festival'i hafta sonu ünlü sanatçıların konserleriyle devam edecek

Türk Telekom Prime'ın iletişim ve sahne sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar günü KüçükÇiftlik Park İstanbul'da devam ediyor. Hafta sonunda birbirinden ünlü şarkıcıların ve grupların sahne alacağı İstanbul Coffee Festival'de, ziyaretçiler 8 Ekim Cumartesi akşamı Anıl Emre Daldal ve Can Bonomo'yu dinleme imkanı yakalayacak. 9 Ekim Pazar akşamı ise Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer sahne alacak.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabilecek. İstanbul Coffee Festival biletlerinde seans uygulaması bulunuyor. Seans detayları şöyle açıklandı:

Tam gün biletleri saat 10.00-20.00 saatleri arasını kapsıyor

1. Seans 10.00-14.00

2. Seans 15.00-20.00

Türk Telekom Prime Sahnesi Sanatçı Listesi

8 Ekim Cumartesi

Anıl Emre Daldal- 18.00

Can Bonomo- 19.00

9 Ekim Pazar

Atakan Çelik- 17.00

Deeperise & Pınar Süer- 18.00

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