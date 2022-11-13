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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

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