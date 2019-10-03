İstanbul depremi, okulların binde 4'üne zarar verdi

İstanbul'da 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda gözler yaklaşık 2 milyon 796 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okul binalarına çevrildi. Deprem sonrası Valilik bünyesinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AFAD) gelen hasar ihbarları titizlikle değerlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan 200 kişilik ekip, hasar ihbarı bulunan okulları tek tek inceledi. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. İstanbul'da ağır hasar gören 9 okulun yanı sıra 20 okul ise orta hasar gördüğü gerekçesiyle eğitim ve öğretime son verildi.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok), Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde eğitim ve öğretime derhal son verildi ve bu okul öğrencileri geçici olarak başka okullarda nakledildi. Ağır hasar gören okul binalarının tamamı ise 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapıldığı kaydedildi.

Hasar gören okul sayısı, İstanbul'da bulunan toplam okul sayısının binde 4'ü şeklinde gerçekleşti.

Az hasarlı okulların listesi ise şöyle açıklandı:

“Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu, Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu, Beykoz Fatinhoca İlkokulu, Büyükçekmece Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu, Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Fatih Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu, Gaziosmanpaşa Gazi Paşa İlkokulu, Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu, Karlıtepe Ortaokulu, Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu, Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi, Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Ergenekon İlk/Ortaokulu, Sancaktepe: Osmangazi İlkokulu, Silivri Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu, Sultangazı: İstiklal Ortaokulu, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi”

Hasar tespit edilen okullar milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda başka bir okula kaydırıldı. Hasarlı okullar yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Valiliği bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıklanmıştı.

İşte ilçe ilçe o okullar ve öğrencilerin devam edeceği okulların listesi:

Arnavutköy: Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu (hafif hasarlı) öğrencileri Mimar Sinan İlkokulu (5. ve 6. sınıflar) Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu (7. ve 8.sınıflar) olarak eğitime devam edecekler.

Avcılar: Abdulkadir Uztürk Ortaokulu (hafif Hasarlı) öğrencileri Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime devam edecekler.

Bahçelievler: Yenibosna Ortaokulu (ağır hasarlı) öğrencileri Piri Reis Anadolu Lisesi 5-7. Sınıflar misafir öğrenci, 6-8. sınıflar sabahçı olacak.

Rehberlik Ve Araştırma Merkezi (Ağır Hasarlı) Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'na devam edecekler.

Beykoz: Fatin Hoca İlkokulu (c blok) (hafif hasarlı) öğrencileri Fatin Hoca İlkokulu (b blok)'nda devam edecekler.

Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu Ortaokulu (ağır hasarlı) öğrencileri Batıköy Memurdan Armağan İlk Ve Ortaokulu'nda devam edecekler.

Büyükçekmece Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu (hafif hasarlı) öğrencileri Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulu'nda devam edecekler.

Çatalca: Arif Nihat Asya Mtal (A Blok) ağır hasarlı b ve c bloğa taşınacak

Eyüpsultan: Üç Şehitler İlkokulu/Ortaokulu (hafif hasarlı) öğrencileri Gümüşsuyu Ortaokulu'nda eğitime devam edecekler.

Fatih: Çapa Fen Lisesi (Kız Yurdu Binası) (hafif hasarlı) öğrencileri Çapa Fen Lisesi Binası (Daha Önce De Pansiyon Olarak Kullanılan Bölümlerinde Ek Düzenleme Yapılarak) olarak kalacaklar.

Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi (ağır hasarlı) öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda sabahçı olarak eğitime devam edecekler.

Gaziosmanpaşa: 100.Yıl İlkokulu- Ortaokulu (ağır hasarlı) öğrencileri Ertuğrul Gazi İlkokulu'na misafir okul olarak gidecekler.

Gaziosmanpaşa: Gönül Pınarı Özel Eğitim İş Okulu (ağır hasarlı) öğrencileri Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu'na misafir öğrenci olarak eğitime devam edecekler.

Gaziosmanpaşa: Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok) (ağır hasarlı) öğrenciler Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimlerine devam edecekler.

Gaziosmanpaşa: Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu (sadece istinat duvarı hasarlı) öğrencileri Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulunda eğitimlerine devam edecekler.

Gaziosmanpaşa: Karlıtepe Ortaokulu (hafif hasarlı) Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulunda eğitime devam edecekler.

Gaziosmanpaşa: Gazipaşa İlkokulu (b blok) hafif hasarlı öğrencileri Adnan Menderes Ortaokulunda eğitimlerine devam edecekler.

Güngören: Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu (hafif hasarlı) Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimlerine devam edecekler.

Küçükçekmece: Nergis Anaokulu (hafif hasarlı) öğrencileri Yasemin Anaokulu Efkan Kıran İlkokullarında ekili eğitim olarak devam edecekler.

Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu öğrencileri Munis Faik Ozansoy Ortaokulu, Munis Faik Ozansoy İlkokulu, İkitelli Ortaokulu ve Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulunda eğitimlerine devam edecekler.

Küçükçekmece: Söğütlüçeşme Ortaokulu (Hafif Hasarlı) öğrencileri Söğütlüçeşme İlkokulu ve Dr. İffet Onur İlkokuluna devam edecekler.

Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi (hafif hasarlı) öğrencileri Muhsine Zeynep Ortaokulunda devam edecekler.

Pendik: Seyit Burhan Toprak İlkokulu (b blok) (ağır hasarlı) öğrencileri Seyit Burhan Toprak İlkokulunda (A Blok) eğitimlerine devam edecekler.

Pendik: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu (hafif hasarlı) öğrencileri Artukbey Ortaokulunda devam edecekler.

Pendik: Ergenekon İlk/Ortaokulu (hafif hasarlı) öğrencileri Çavuşoğlu İsmail Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda devam edecekler.

Ergenekon İlk/Ortaokulu (Ortaokul) (hafif hasarlı) öğrencileri Cemil Meriç Ortaokulunda eğitimlerine devam edecekler.

Ergenekon İlk/Ortaokulu Anasınıfı (hafif hasarlı) öğrencileri Ahmet Yesivi Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam edecekler.

Sancaktepe: Rehberlik Ve Araştırma Merkezi (ağır hasarlı) Sancaktepe 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda eğitimlerine devam edecekler.

Sancaktepe: Osmangazi İlkokulu (Hafif Hasarlı) öğrencileri Sarıgazi 60. Yıl İlkokulunda devam edecekler.

Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu öğrencileri Selimpaşa İlkokulu ve Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulunda devam edecekler.

Sultangazi: İstiklal Ortaokulu öğrencileri Şehit Tegmen Ali Yılmaz İlkokulu'nda devam edecekler.

İstiklal İlkokulu 1.2.3.sınıflar Şehit Tegmen Ali Yılmaz Ortaokulunda devam edecekler.

İstiklal İlkokulu 4.sınıflar Veysel Sacıhan İmamhatip Ortaokulunda devam edecekler.

İstiklal İlkokulu ve İstiklal Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulunda devam edecekler.

Üsküdar: Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencileri Burhan Felek Anadolu Lisesi Tarihi Binasında ve Aziz Mahmut Hüdayi AİHL okulunda devam edecekler.