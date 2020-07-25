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İstanbul Devlet Tiyatrosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul Devlet Tiyatrosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
İstanbul Devlet Tiyatrosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Taksim Gezi Parkı karşısında bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.00'da Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında can kaybının olmadığı maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Davut Has
 

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