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İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi hastalarının olduğu bölümde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edildi.

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı - Tıkla İzle

İstanbul Valiliğinden hastanedeki yangına ilişkin açıklama

İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

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