İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın paniği

Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyük paniğin yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi. Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden hastanedeki yangına ilişkin açıklama

İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

Doğan Can Cesur - Muhammet Emin Arslan

