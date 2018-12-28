İstanbul ekibi tamam, Silivri MHP'de kalabilir

AK Parti'nin, MHP ile yürüttüğü seçim işbirliği görüşmelerinde masada olan illerin dışında, açıklanmayan tek il olan İstanbul'un adayı yarın görücüye çıkıyor. TBMM Başkanı Yıldırım'ın aday olacağına artık kesin gözüyle bakılırken, bu toplantıda İstanbul'un 30'un üzerindeki ilçe adayının da açıklanacağı belirtiliyor. Kalan ilçelerle ilgili isimler üzerinde son bir anket yapıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda yarınki toplantıya ismi açıklanacak ilçe belediye başkan adayları da davet edildi. İl belediye başkanlarının yüzde 70'den fazlasının değiştiği AK Parti'de, en büyük değişimin İstanbul'da yaşanacağı belirtiliyor. AK Parti kurmaylarına göre, İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. İstanbul'daki 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç ismin ise başka ilçelere kaydırılacağı öğrenildi. İstanbul'un ilçeleri ile ilgili daha önce kamuoyuna sızan isimlerin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile birlikte yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu da ifade ediliyor. Bu kapsamda, kamuoyuna sızan bazı isimlerin yerine, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni isimlerin aday gösterileceği konuşuluyor. İstanbul'un mevcut başkanı Mevlüt Uysal'ın ise büyük ilçelerden birinden aday gösterileceği ifade ediliyor. Bu arada, AK Parti büyükşehrin yanı sıra İstanbul'un 39 ilçesinde de MHP ile işbirliğine gidecek. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde İstanbul'da 2 veya 3 ilçede MHP adayının desteklenmesi gündeme gelmişti. Üzerinde konuşulan ilçeler arasında Şile ve Çatalca'nın da olduğu söyleniyordu. Ancak, AK Parti kulislerinde bunun bir ilçe ile sınırlı kalacağı ve sadece Silivri'de AK Parti'nin aday çıkarmayarak, MHP adayına destek vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, İstanbul'un iki ilçesinde ‘MHP kökenli isimlerin' AK Parti adayı gösterileceği kaydediliyor.

ANKARA ADAYLARI DA NETLEŞTİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile ilçe adaylarının tanıtım toplantısı ise yeni yılın ilk günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 1 Ocak'ta yapılacak toplantıda, MHP'nin adayının destekleneceği ilçeler hariç, tüm ilçe belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ankara'da hâlen 20 ilçe AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. MHP'nin yönettiği Polatlı ve Etimesgut'ta ise AK Parti'nin aday göstermesi beklenmiyor.

Türkiye Gazetesi