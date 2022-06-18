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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kumkapı'daki yangının çıkışı anını paylaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kumkapı'daki yangının çıkışı anını paylaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kumkapı'daki yangının çıkışı anını paylaştı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı’daki depoda çıkan yangının çıkış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kumkapı’daki yangının çıkışı anını paylaştı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kumkapı Türkeli Caddesi üzerindeki operasyonlar sonucu elde edilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu depoda akşam saatlerinde çıkan yangın, yan binalara da sirayet etmiş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülmüştü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması ve rüzgarla birlikte etkisini artırması neticesinde meydana geldiği duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili açıklamanın yanı sıra, yangının çıkış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Sadık Kahraman

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