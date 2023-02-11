İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli, Hatay'da güvenlik tedbirlerine destek verecek

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından bölgede güvenlik tedbiri almak ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli Hatay'a doğru yola çıktı. Tam teçhizatlı olarak gece saat 00.15'te Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkış yapan 70 polis memuru ve 35 polis aracı, Hatay'da alınacak güvenlik tedbirleri ve arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

İzzet Aydın



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