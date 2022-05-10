İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti. Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı gecekonduya şafak operasyonu

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Furkan Doğan - İsmet Aktaş

