İstanbul Emniyeti'nden sahte alkol denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala yaşanan sahte alkol ölümleri nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler gündüz bazı ilçelerdeki tekel bayilerini, gece de alkollü mekanları tek tek denetledi. Fatih, Avcılar ve Küçükçekmece gibi bazı ilçelerde yapılan denetimlerde, ekipler mekanlarda arama yaparak alkolleri barkod okuyucu ile inceledi. Denetimlere katılan Fatih zabıta ekipleri de dükkanda bulunan vergi levhaları ve ruhsatları inceledi. Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Veysel Ensar Gökçegözog