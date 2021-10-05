İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına 'merhaba' dedi

Korona virüs salgını nedeniyle bir buçuk yıldır uzaktan eğitim ile derslere devam eden öğretim elemanları yüz yüze eğitim heyecanı yaşıyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi de yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenledi. Çok sayıda akademisyenin katılım sağladığı tören üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak hibrit sistemde eğitime başlayacak olan üniversite, aldığı korona virüs önlemleri ile 2021-2022 eğitim öğretim dönemine “merhaba” dedi. Konferans salonunda düzenlenen akademik açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Sudi Apak ve Rektör Yrd. Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'nın ardından Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt'un açılış konuşması ile yeni akademik eğitim öğretim yılı başladı.

“Piyasada istenen koşullarla, öğrencilerin aldığı eğitimler birbirine uymuyor”

Rektör Prof. Dr. Sudi Apak açılış konuşmasında üniversite eğitimlerinin sektör eksikliklerine uyumlu olması gerektiğinin altını çizerek, “Bugün pandemi sürecinden sonra ilk defa bir araya geliyoruz. O yüzden önemli bir gün. Yüz yüze eğitim dönemi artık başlıyor. Tabi yüzde 40'a kadar online eğitimlerimiz de devam edecek. Fakat gördüğümüz kadarıyla biz öğrencilerimizi özlemişiz. Üniversitemiz, İstanbul'un en kalabalık ilçesinin tek üniversitesi. Bu bakımdan ayrı bir özelliği var. En çok uygulama alanının olabileceği yerler de yine üniversitemiz çevresinde bulunuyor. Esenyurt'ta 3 binden fazla fabrika var. Üniversite sanayi işbirliği ile eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm fakültelerimizde akademik anlamda çok iyi bir kadroya sahibiz. Öğrencilerimize ise derslerine iyi çalışmaları, okula devam etmeleri ve yeni projeler üretip mevcut projelere katılım sağlamaları kalıyor. Önemli olan bir diğer konu ise öğrencilerimizin kendilerini iyi geliştirmeleri. Türkiye'de en büyük problemlerden bir tanesi piyasada istenen koşullarla, öğrencilerin aldığı eğitimlerin birbirine uymamasıdır. Bu sorunu aştığımızda işsizlik oranı yüzde 4-5 oranında azalır” dedi.

Hayrettin Akkaya da yapmış olduğu konuşmada, “Bu yeni dönemde uzaktan eğitimle birlikte akademik kadromuz ve idari birimlerimizle öğrencilerimiz arasında oluşan iletişim kopukluklarını en minimum seviyeye düşürülmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Tüm kadromuzla birlikte bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ‘ben ne yapacağım' değil, ‘iyi ki İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde okumuşum' demelerini istiyoruz. Hepinize yeni öğretim yılında başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt de konuşmasında şunlara yer verdi:

“Rektörümüzün söyledi her şey doğru ama onları yetiştirecek olanlar da bizleriz. Bunun için saygıdeğer hocalarım, YÖK'ün istediği de vatanına, milletine, milli değerlerimize bağlı öğrenciler yetiştirmek. Bu anlamda birlik olup bu hedefleri gerçekleştirmeliyiz. Şimdiden herkese yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar diliyorum.”