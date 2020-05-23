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İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangından kurtulmak için pencerelerden atlayan 5 kişi yaralanırken, içeride mahsur kalan bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Yangın, Ümraniye'de Şenol Güneş Bulvarı'nda bulunan İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangının işçilerin kalmış olduğu konteynerlerde başlamasıyla birlikte konteyner içinde kalan işçiler yardım çığlıkları attı. Yangından kurtulmak için pencerelerden atlayan 5 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangında mahsur kalan evli ve 2 çocuk babası bir demirci ustasının ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan itfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları sabah saatlerine dek devam etti.

Gamze Erdemir - Metin Başar - Cüneyt Sevindik

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