İstanbul Gelişim Üniversitesinin 62 programına uluslararası akreditasyon

Uluslararası akreditasyon sayısı hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, “Akreditasyon çalışmalarının başladığı andan itibaren üniversitemizdeki birçok bölüm uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. 2017 yılında başlayan bu çalışmalara, Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile Grafik Tasarımı Bölümleri de Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS kuruluşu tarafından akredite edilmeye uygun bulundu” dedi.

“Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor”

AQAS'ın dünya genelinde 5 binden fazla programın denetimini yaptığını hatırlatan Doğan, “90'dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiş bir kuruluş. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor” diye konuştu.

“Müfredat güncellemeleri yapıldı”

Akreditasyon süreci hakkında da bilgi veren Doğan, “Bölümler akredite olma sürecinde Avrupa kriterlerine uygun olarak gerek müfredat güncellemeleri gerek bölüm şartları iyileştirmeleri ile uluslararasılaşmaya yönelik çalışmalar yapmış ve disiplinlerarası eğitim anlayışını uygulamaya koymuştur. İletişim ve Tasarımı Bölümü ile Grafik Tasarımı Bölümleri günümüz teknolojilerini tasarım ile buluşturarak; analitik düşünebilen, belirlenen, hedefe uygun ürün ortaya koyabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, ekip çalışmasına uyumlu, dünyayı takip eden, iletişim, dijital medya ve reklam alanlarında sürdürülebilir/interaktif tasarımlar üretebilen tasarımlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Akreditasyon nedir?

İstanbul Gelişim Üniversitesi akreditasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; “Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini ‘kalite' açısından onaylatıyor. YÖK, üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih kılavuzuna, üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de ekliyor.”

İGÜ uluslararası akreditasyona sahip programları şöyle sıraladı:

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (AQAS)

• Ekonomi ve Finans Pr. (İngilizce)

• Ekonomi ve Finans Pr.

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

• Havacılık Yönetimi Pr. (İngilizce)

• Havacılık Yönetimi Pr.

• İngiliz Dili ve Edebiyatı Pr. (İngilizce)

• İşletme Pr. (İngilizce)

• İşletme Pr.

• Psikoloji Pr. (İngilizce)

• Psikoloji Pr.

• Radyo, Televizyon ve Sinema Pr.

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr.

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce)

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr.

• Sosyoloji Pr.

• Turizm Rehberliği Pr.

• Türk Dili ve Edebiyatı Pr.

• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Pr.

• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Pr. (İngilizce)

• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Pr.

• Uluslararası Ticaret Pr. (İngilizce)

• Uluslararası Ticaret Pr.

• Yeni Medya Pr.

• Yönetim Bilişim Sistemleri Pr.

• UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (AQAS)

• Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pr.

• Havacılık Yönetimi Pr.

• İşletme Bilgi Yönetimi Pr.

• Lojistik Pr.

• Medya ve İletişim Pr.

• Sosyal Hizmet Pr.

• Uçak Gövde-Motor Bakım Pr.

• Uluslararası Ticaret Pr.

• Gastronomi Pr.

• Gastronomi Pr. (İngilizce)

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU (AHPGS)

• Beslenme ve Diyetetik Pr. (İngilizce)

• Beslenme ve Diyetetik Pr.

• Çocuk Gelişimi Pr. (İngilizce)

• Çocuk Gelişimi Pr.

• Ergoterapi Pr.

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr. (İngilizce)

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.

• Hemşirelik Pr. (İngilizce)

• Hemşirelik Pr.

• Odyoloji Pr.

• Sağlık Yönetimi Pr.

• Sosyal Hizmet Pr. (İngilizce)

• Sosyal Hizmet Pr.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (AQAS)

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları Pr.

• İç Mimarlık Pr.

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Pr.

• Sinema ve Televizyon Pr.

• Grafik Tasarım Pr.

• İletişim Tasarımı Pr.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (AQAS)

• Antrenörlük Eğitimi Pr.

• Egzersiz ve Spor Bilimleri Pr.

• Spor Yöneticiliği Pr.

• Rekreasyon Pr.

MİMARLIK – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ABET)

• Bilgisayar Mühendisliği

• Mekatronik Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (PEARSON)

