İstanbul genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması

İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince ‘Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Saat 20.00'de başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Denetimlerde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi. Özel eğitimli narkotik köpeklerin de kullanıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Denetimlerde, pasaportunu yanında bulundurmayan Azerbaycan uyruklu bir kadın sürücüye bin 647 lira ceza kesildi.

Yağız Ekrem Çiftçi

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