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İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi

İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi
İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi. Ekipler, araçların doluluk oranlarına bakarken, sağlık ekipleri de seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.

İstanbul’a giden tüm araçlarda sıkı denetim - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarındaki giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri-Kınalı Kavşağı, TEM Otoyolu Orhan mevkisi, Çerkezköy köprülü kavşağı, E-5 Karayolu Tuzla mevkisi ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde midibüs, otobüs, özel araç ve servis araçlarını durduran ekipler, sürücülere yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri de, seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

İşte denetimlerden fotoğraflar

Doğan Can Cesur
 

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