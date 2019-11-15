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İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı

İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı
İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı

Dünya üzerinde en çok trafik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. İstanbul’daki günlük trafik sıkışıklık oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle İstanbul en çok trafik sorunu yaşayan şehirler arasında yer alırken, listenin başına yüzde 65 ile Mumbai’nin yerleştiği görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, trafik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl trafik ile alakalı basına 200 bin 16 haber yansıdığı tespit edildi. İstanbul'daki trafik ile alakalı çıkan basın haber sayısı ise 15 bin 989 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de trafiğin İstanbulluların en büyük problemleri arasında yer aldığı kaydedildi. Trafik konusu altında en çok yansıma bulan bir diğer başlık ise tahmin edileceği üzere trafik kazaları oldu.

Ajans Press'in, TomTom verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya üzerinde en çok trafik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. Böylelikle geçen yıl günlük trafik sıkışıklığı yaşayan ilk beş ülke yüzde 65 ile Mumbai, yüzde 63 ile Bogota, yüzde 58 ile Lima ve New Delhi, yüzde 56 ile de Moskova olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den İstanbul ise altıncı sırada yer alırken, günlük yaşanan trafik sıkışıklığının yüzde 53 olduğu görüldü.

Araştırmada 403 şehir yer alırken, son sırada yüzde 9 ile High Point yer aldı.

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