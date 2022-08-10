İstanbul 'hava'da pandemiyi atlattı

Şehir Destinasyonları Birliği (City Destination Alliance- CityDNA), pandemi sonrası 2022 yılı Nisan-Haziran döneminde havayolu seyahatinde en iyi performans gösteren Avrupa şehirlerini yayınladı.

Hava Yolcularının Trafik Barometresi adlı raporda, 2019 ve 2022 yıllarının 2'nci çeyrek dönemleri karşılaştırıldı. Buna göre havayolu seyahatleri, 2022'de, 2019'un 2'nci çeyreğine kıyasla Londra'da yüzde 28, Paris'te yüzde 30 gerilerken, en düşük oranlı kayıp yüzde 3 ile İstanbul'da gerçekleşti. Böylece pandemi hasarını gidermede en iyi performans gösteren Avrupa şehri İstanbul oldu. Aynı dönemde global havayolu seyahatlerindeki toplam kayıp ise yüzde 44 olarak gerçekleşti.

İstanbul, 18'inci CityDNA Kıyaslama Raporu'nda da (CityDNA Benchmarking Report) otellerde uluslararası geceleme süresine göre 117 Avrupa kenti içinde Londra'dan sonra 2'nci sırada yer aldı. Buna göre 2021 yılında İstanbul'daki otellerde toplam geceleme sayısı 13 milyonu geçti. İstanbul aynı raporda yer alan, son 5 yıla ait ortalama yıllık uluslararası geceleme büyümesi sıralamasında ise hem tüm rakiplerini geride bırakarak, hem de büyüme oranları ekside yer alan diğer şehirlere kıyasla yüzde 3,3 artış göstererek, tüm Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) da üyesi olduğu uluslararası CityDNA, İstanbul'u 117 Avrupa şehri içinde havayolu seyahatlerinde 'pandemi hasarını giderme konusunda en iyi performans gösteren şehir' olarak ilan etti.

"İstanbul net biçimde ayrışıyor"

İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un turizmde pandemi hasarını geride bırakmaya başladığına yönelik işaretlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Avdagiç, "Uçak yolculuğu, otel geceleme süresi gibi İstanbul'u Avrupa'nın diğer kentlerinden pozitif ayrıştıran güzel haberler alıyoruz. İstanbul havayolu seyahatlerinde Londra ve Paris'ten sonra 3'üncü, uluslararası gecelemede ise 2'nci sırada. İstanbul, pandemi hasarını geri alma konusunda ise Londra ve Paris'ten de hızlı ilerliyor. İstanbul net biçimde ayrışıyor" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul'un 2022 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 755 bin 300 yabancı ziyaretçiyi ağırladığını, yine yılın ilk 6 ayında Galataport'a 46 adet kruvaziyer gemisi yanaştığını ve ülkemizdeki yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar arasına girerek 31 bin 574 yolcuyla ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın başarısına ve turizm sektörüne katkısına dikkat çeken Avdagiç, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Avrupa'da ana havalimanları içinde sadece İstanbul Havalimanı günlük bin 346 uçuş ile 2019'un yüzde 6 üstünde faaliyetlerine devam ediyor" bilgisini verdi.

Avdagiç, Uluslararası Avrupa Havaalanları Konseyi'nin (Airports Council International-ACI) son raporuna da işaret ederek, "ACI da Avrupa'nın 10 büyük havalimanında trafik hacmi verilerini kıyasladı. İstanbul pandemi öncesi yolcu hacmini neredeyse tamamen geri kazandı. İstanbul Havalimanı Haziran ayında 5 milyon 996 bin 71 yolcu sayısı ile Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol havalimanlarını geride bıraktı. Tüm bunları Türkiye'nin turizmde geleceğinin öncü sinyalleri olarak görüyoruz" dedi.