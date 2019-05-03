İstanbul Havalimanı 4 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı'nın kapılarını açmasıyla birlikte ilk ayın yolcu rakamları da belli oldu. Atatürk Havalimanı'ndan taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla 4 milyon 113 bin 956 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Toplam yolcuların 2 milyon 95 bin 908'ini gelen, 2 milyon 18 bin 48'ini giden yolcu oluşturdu. Toplam uçuşların 13 bin 233'ü gelen, 13 bin 287'si ise giden uçuş şeklinde gerçekleşti. Bu süre zarfında bagaj sayısı ise 3 milyon 3 bin 909'e ulaşırken, gelen yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu bagajı 2 milyon 33 bin 287 oldu.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasite ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

Tuncer Cengiz