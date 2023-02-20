İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Şubat dönemini uçuş raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük bin 280 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama bin 152 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı bin 121 uçuşla üçüncü, Amsterdam Havalimanı bin 51 uçuşla dördüncü, Madrid Havalimanı 993 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

Tuncer Cengiz

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