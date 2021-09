İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' sıralamasında ikinci oldu

Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği “World's Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” - “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” - kategorisi ile dahil oldu.

Dünyanın önemli Havalimanlarını geride bıraktı

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, yerli yabancı herkesin taktirini toplamaya devam ediyor. Son olarak Travel and Leisure Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlediği "Dünyanın en iyi 10 havalimanı anketinde" dünyanın bir çok önemli Havalimanını geride bırakarak ikinci oldu. Travel and Leisure Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde pandemi süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda bir kez daha önemli bir ödüle hak kazanmış oldu.

11 Ocak 2021 tarihinde başlayan oylama 10 Mayıs 2021'de sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. Singapur Changi Havalimanı'nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci seçildi.

Travel and Leisure Dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

Tuncer Cengiz