İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En iyi Havalimanları' anketinde aday gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği ‘World's Best Awards 2021' anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da ‘The Top 10 International Airports' (Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı) kategorisiyle dahil oldu. Okuyucu oylarıyla belirlenecek anket 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı ve 10 Mayıs 2021'e kadar devam etmesi bekleniyor. Sonuçların gelecek Eylül ayında Travel+Leisure dergisinin web sitesinde yayınlanması planlanıyor.

En iyi havalimanları online düzenlenen anketle belirlenecek

Travel and Leisure dergisinin “World's Best Awards 2021” kapsamında Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı kategorisinde oy vermek isteyen yolcular, https://wba.m-rr.com/home sitesini ziyaret ederek ilgili adımları takip etmek gerekiyor. Online olarak düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra, değerlendirmelerini yapabiliyor. Covid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde pandemi süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, uluslararası önemli havalimanlarıyıla yarışıyor.

Kısa süre önce 5 yıldızlı havalimanı ödülü de almıştı

Uluslararası arenada Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı ‘Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü' imzalayan İstanbul Havalimanı, salgın sürecinde aldığı önlemleri tesciller şekilde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını tüm dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 16. ACI Europe Ödülleri kapsamında, ‘Dijital Dönüşüm Ödülüne' de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında Avrupa'nın En İyi Havalimanı unvanına kavuştu. Son olarak İstanbul Havalimanı, Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax'in değerlendirmesine göre ‘5 Yıldızlı Havalimanı' ve ‘5 Yıldızlı Covid-19 Önlemli Havalimanı' ödüllerinin de sahibi oldu ve her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başardı.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.

Ferhat Yasak