İstanbul Havalimanı Haziran'da da Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI EUROPE, Haziran ayına ilişkin yolcu rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul Havalimanı toplamda 5 milyon 996 bin 71 yolcuya hizmet verdi. Böylece küresel aktarma merkezi konumundaki İstanbul Havalimanı, Haziran ayını Avrupa'nın zirvesinde tamamladı. İstanbul Havalimanı Mayıs ayında da 5 milyon 661 bin yolcu taşıyarak yine listede birinci sırada yer almıştı. İstanbul Havalimanı'nı 5 milyon 991 bin 128 yolcu ile Londra Heathrow Havalimanı, 5 milyon 450 bin 28 yolcu ile Paris Charles De Gaulle Havalimanı takip etti. Antalya Havalimanı ise haziran ayında ağırladığı 3 milyon 911 bin 395 yolcu ile listede 8'inci sırasında yer aldı.

Ferhat Yasak